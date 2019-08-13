تفاصيل خطة "تاون جاس" لتوصيل الغاز للوحدات السكنية والمنشآت التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت شركة تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول المصرى، خطة جديدة تماشيا مع سياسة الدولة الحديثة واستراتيجية وزارة البترول فى تشجيع استخدام الغازالطبيعى. وتضمنت الخطة تطبيق مبادرة وزارة البترول فى تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن لتوصيل الغاز الطبيعى لأول مره بواقع 30 جنيه شهريا لمدة 6 سنوات بدون مقدم وبدون فائدة وبدون ضمانات . زيادة عدد خطوط الإتصالات المباشرة بنظام خدمة العملاء على الرقم المختصر 19129 وذلك لإنتقال المختصين للتعاقد المباشر لدى العملاء المنتشرين فى مناطق امتياز الشركة وزيادة سعات العمل بمقرات خدمة العملاء المنتشرة فى مناطق امتياز الشركة . وفيما يلى بيان مستندات التعاقد المطلوبة لتوصيل الغازالطبيعى : 1-العميل المنزلى : 1-صورة بطاقةالرقم القومى سارية. 2-صورة مستند الملكية أو الإيجار. 3-إيصال كهرباء ( ان وجد ). Advertisements 2- فيما يتعلق بالعميل التجارى : 1-صورة بطاقة الرقم القومى سارية 2-صورة مستند الملكية أو الإيجار. 3-ايصال كهرباء. 4-صورة رخصة مزاولة النشاط. وقالت الشركة إنها تلبى الخدمة للعملاء على الرقم المختصر 19129 وخدمة الطوارئ على مدار 24 ساعة على الرقم المختصر 129 مستخدمى الغاز الطبيعى عدم التعامل الا من خلال الشركة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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