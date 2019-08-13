شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك الجزائرية تخفض سعر بيع مزيج الخام الصحراوي لشهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سوناطراك الجزائرية إنها حددت سعر بيع مزيج خامها الصحراوى لشهر أغسطس عند 60 سنتا للبرميل دون برنت المؤرخ. يأتى ذلك بالمقارنة مع سعر ليوليو عند سنت واحد للبرميل فوق برنت المؤرخ.

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