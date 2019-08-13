شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي في الأرجنتين يتدخل في سوق الصرف لأول مرة منذ سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن البنك المركزي في الأرجنتين استخدم 50 مليون دولار من احتياطياته، للمرة الأولى منذ سبتمبر ، للتدخل في سوق الصرف الأجنبي والدفاع عن العملة المحلية (البيزو) في وجه موجة مبيعات واسعة.

وأدى أداء ضعيف للرئيس موريسيو ماكري في انتخابات أولية أمس الأحد إلى هبوط بنسبة 30 % في قيمة البيزو اليوم الاثنين، وهو ما أثار قلقا في وول ستريت من أن البنك المركزي قد يضغط على احتياطياته بمبيعات كبيرة للدولار.

ومن ناحية أخرى قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية للأرجنتين ضد مخاطر التعثر 938 نقطة أساس مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على سداد ديونه بعد هزيمة ماكري في الانتخابات الأولية.

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وقال متعاملون إن سعر الفائدة بين بنوك الأرجنتين قفز إلى ما نطاق بين 90 % و120 %، مقارنة مع متوسط بلغ 61 % يوم الجمعة.