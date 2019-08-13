شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: كل الأصناف متوفرة والأسعار لم تتأثر بالعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن سوق الجملة بمدينة العبور يعمل بصورة طبيعية ، مشيرا إلى أن جميع الأصناف متاحة وبكميات كبيرة داخل السوق .
وأضاف النجيب لليوم السابع أن أسعار الخضروات استقرت، موضحا أن أسعار الطماطم تراوحت بين1 – 2 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3-5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-7 جنيهات للكيلو، فيما استقرت سعر كيلو الفاصوليا بين 20-30جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5، فيما تبدأ أسعار الملوخية من 2 جنيه وحتى 3 جنيهات.
وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن أسعار الليمون مستقرة منذ مطلع الأسبوع عند 4-10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الخضروات والفاكهة: كل الأصناف متوفرة والأسعار لم تتأثر بالعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.