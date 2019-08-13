شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: كل الأصناف متوفرة والأسعار لم تتأثر بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن سوق الجملة بمدينة العبور يعمل بصورة طبيعية ، مشيرا إلى أن جميع الأصناف متاحة وبكميات كبيرة داخل السوق .

وأضاف النجيب لليوم السابع أن أسعار الخضروات استقرت، موضحا أن أسعار الطماطم تراوحت بين1 – 2 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3-5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-7 جنيهات للكيلو، فيما استقرت سعر كيلو الفاصوليا بين 20-30جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5، فيما تبدأ أسعار الملوخية من 2 جنيه وحتى 3 جنيهات.

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وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن أسعار الليمون مستقرة منذ مطلع الأسبوع عند 4-10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.