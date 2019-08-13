سعر الدولار اليوم الاثنين 12-8-2019 فى مصر .. 16.51 جنيه للشراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 12-8-2019، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.5 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.5 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.51 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.51 جنيه للشراء. 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر16.51 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر16.51 جنيه للشراء. 16.61 جنيه للبيع.

Advertisements سعر الدولار فى بنك القاهرة16.51 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.51 جنيه للشراء. 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.48 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.48 جنيه للشراء. 16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.49 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.49 جنيه للشراء. 16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع.

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