شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في أكثر من عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انخفضت بنسبة 4.7 %على أساس سنوي في يوليو وهو أول هبوط في أكثر من عامين.

وهبطت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 80 ألف وحدة الشهر الماضي. ويقارن ذلك مع نمو بلغ 80 % في مبيعات تلك المركبات في يونيو.

وقالت جمعية مصنعي السيارات في الصين اليوم الاثنين إن إجمالي مبيعات السيارات في ثاني أكبر سوق للمركبات في العالم انخفضت 4.3 % في يوليو، مواصلة التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.

وجاء ذلك في أعقاب انخفاض بلغ 9.6 % في يونيو وهبوط بنسبة 16.4 %في مايو وأيضا أول انكماش سنوي العام العام الماضي منذ عقد التسعينات على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مؤلمة مع الولايات المتحدة.

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وقال تشن شيخوا الأمين العام المساعد لجمعية مصنعي السيارات "السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في يوليو هو التحول في السياسات" مشيرا إلى تحرك الصين لخفض الدعم لتلك المركبات الشهر الماضي.

وكانت الجمعية قالت في السابق إنها تتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 26.68 مليون مركبة هذا العام. وقلصت توقعاتها لزيادة في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 1.5 مليون، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 1.6 مليون.