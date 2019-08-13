شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالشركة: أرامكو السعودية مستعدة للطرح العام..والقرار فى يد المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول تنفيذى كبير فى أرامكو السعودية، إن الشركة مستعدة للطرح العام الأولى لأسهمها لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد فى الشركة وهو الحكومة السعودية.

وقال خالد الدباغ النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير، فى مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح "سنعلن الطرح العام الأولى بناء على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى فى السوق".

وقال مسؤولون سعوديون إن الحكومة تخطط لإدراج أرامكو فى 2020-2021 فى صفقة تُعتبر حجر الزاوية فى مساعى المملكة للتحول الاقتصادى بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.

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وأضاف الدباغ، الشركة وقعت خطاب نوايا مع ريلاينس إندستريز الهندية لشراء محتمل لحصة فى أنشطتها للتكرير والبتروكيماويات لكن المحادثات فى "مرحلة مبكرة للغاية".

وقال: "هذه مراحل مبكرة للغاية من الصفقة ستسمح لنا بالقيام بالفحص النافى للجهالة فيما بعد".