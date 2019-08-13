شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتاز مصر بعلاقات اقتصادية جيدة مع دولة الهند، وتناول مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي مؤخرا تقريرا عن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند خلال الفترة من يناير إلى ابريل من عام 2019 مقارنة بذات الفترة من عام 2018 جاء فيه 6 معلومات هامة نستعرضها فيما يلى:

1- ارتفعت الصادرات البترولية من 276.27 مليون دولار خلال تلك الفترة من عام 2018 إلى 304.39 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

2- سجلت الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى إبريل من 2019 نحو 199.6 مليون دولار أمريكي مقابل 181 مليون دولار في ذات الفترة من 2018 .

3- سجلت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال الفترة يناير إبريل 2019 نحو 886 مليون دولار مقارنة بنحو 791 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

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4- زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار أمريكي خلال فترة الدراسة بنسبة زيادة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

5- سجل الميزان التجاري بين البلدين زيادة في قيمة العجز التجاري بقيمة 382 مليون دولار لصالح الهند خلال يناير / إبريل 2019.

6- أهم الحاصلات الزراعية المصرية فى الهند هى الموالح والتمور، المنتجات الزجاجية، الكيماويات، الأسمدة والفوسفات، السلع الغذائية، الجلود والغزول والأقطان.