شكرا لقرائتكم خبر عن سيول تترقب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة و أثرها على عملتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن بلاده لا تستهدف مستوى معينا لعملتها (الوون) لكنها تراقب عن كثب السوق تحسبا لظهور حاجة إلى أن تساعد السلطات في تخفيف التقلبات.

وأبلغ الويزر هونج نام كي الصحفيين "بينما تتزايد التقلبات في الأسواق المالية الدولية، بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي، تراقب الحكومة الأسواق عن كثب لترى إن كانت هناك حاجة للمساعدة في تخفيف التقلبات".

وتراجع الوون أمام الدولار الأمريكي في الأسابيع القليلة الماضية بفعل عوامل من بينها المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات لخفض لأسعار الفائدة المحلية وتراجع الصادرات.

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ومما يزيد من الضغوط، فتور الروابط التجارية مع اليابان مع قول سول اليوم الاثنين إنها سترفع جارتها الأكبر من قائمتها لدول ذات وضع تجاري خاص وذلك بعد أسابيع من فرض طوكيو قيودا مماثلة على التصدير إليها.