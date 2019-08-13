شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تقرر حذف طوكيو من قائمة الشركاء التجاريين "الموثوق بهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، حذف اليابان من قائمتها للشركاء التجاريين "الموثوق بهم"، مما زاد من حدة النزاع التجارى بين البلدين، والناجم عن قيود التصدير التى فرضتها اليابان مؤخرا ضد كوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة - فى بيان نشرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم - أنها ستقوم بتجديد قائمة التصدير الخاصة بها إلى 3 مجموعات للشركاء التجاريين بدلا من المجموعتين القائمتين حاليا، مما يضع (طوكيو) بمفردها فى المجموعة المنشأة حديثا.

وكانت اليابان ضمن المجموعة الأولى التى تضم 29 دولة خاضعة لإجراءات التصدير التفضيلية، وجميعها منضم إلى أكبر 4 اتفاقيات لمراقبة الصادرات فى العالم مثل اتفاق (واسينار).

Advertisements

وأشارت الوزارة - فى بيانها - إلى أن المجموعة المنشأة حديثا بين المجموعتين القائمتين حاليا، ستقتصر على البلد الذى انضم إلى الاتفاقيات الدولية الأربع، ولكنها تدير نظاما لمراقبة الصادرات ينتهك المعايير الدولية.

وبدوره، قال وزير الصناعة سونج يون-مو: "نحتاج إلى تشغيل نظام مراقبة الصادرات مع الأخذ فى الاعتبار أنه من الصعب العمل عن كثب مع بلد ينتهك بشكل متكرر القواعد الأساسية لضوابط التصدير أو يشغل نظاما غير قانوني".

يذكر أنه بموجب المعاييرالجديدة، سيتعين على الشركات المحلية التى تشحن المنتجات إلى اليابان تسليم خمس وثائق مختلفة للحصول على الموافقة، وذلك بزيادة عن الوثائق الثلاث الحالية. وستستغرق عملية الموافقة أيضا حوالى 15 يوما.