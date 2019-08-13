شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفو»: آفاق الاقتصاد العالمي تتدهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس الاثنين أن الآفاق الاقتصادية تدهورت في جميع أجزاء العالم خلال الصيف، بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال معهد إيفو الاقتصادي الألماني إن مسحه الفصلي الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد «يتوقع الخبراء نمواً أضعف بكثير للتجارة العالمية» مضيفاً أن توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم التجارية في العام الماضي.

وأضاف «يتوقع المشاركون أيضاً ضعفاً أكبر للاستهلاك الخاص، وانخفاضاً أكبر لأنشطة الاستثمار، وتراجعاً في أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل».

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إيفو»: آفاق الاقتصاد العالمي تتدهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.