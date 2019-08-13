«طيران الإمارات» تتطلع إلى تشغيل رحلات إضافية إلى كوريا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



أكدت طيران الإمارات أن السماح بتشغيل رحلات إضافية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول سوف يساهم بتحفيز زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، ليعكس حجم الشراكة الاستراتيجية المميزة التي تطورت بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية على مدار العقود القليلة الماضية، حيث تتطلع الناقلة إلى أن تسفر المحادثات الجوية الثنائية في المستقبل عن اتفاقيات أكثر تحرراً.

حظيت الشراكة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بدعم قوي من زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية في فبراير الماضي.

وبحسب مجلة «الأجواء المفتوحة» التي تصدرها الشركة، فإن طيران الإمارات على استعداد لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الجوية التي ستحدث حتماً بسبب العلاقات القوية التي تربط البلدين، فعلى مدى عدة سنوات، كانت طيران الإمارات على استعداد لزيادة عملياتها في كوريا الجنوبية لتشمل رحلة يومية ثانية إلى سيؤول لتلبية الطلب المتزايد غير المستوفى في السوق. ومع ذلك، فإن طيران الإمارات تلتزم بعدد الرحلات المقيدة في اتفاقية الخدمات الجوية الحالية بين كوريا الجنوبية والإمارات، والتي ظلت دون تغيير منذ عام 2001.

وتعتبر دولة الإمارات مستورداً مهماً للسلع الكورية الجنوبية، وخاصة الآلات والإلكترونيات والمواد المعدنية والصلب. ففي عام 2018، بلغت التجارة بين كوريا الجنوبية والإمارات 13.8 مليار دولار، وهنالك إمكانية لزيادة هذا التبادل، من خلال سعة الشحن الإضافية التي ستوفرها رحلات الركاب الإضافية. وتعد طيران الإمارات نفسها مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث بلغت المصروفات المباشرة والإعلانات أكثر من 55 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. ويعمل في طيران الإمارات أكثر من 700 مواطن كوري جنوبي بشكل مباشر، وتدعم خدمتنا اليومية من دبي إلى سيؤول أكثر من 1300 وظيفة من كوريا الجنوبية.

وبدأت طيران الإمارات خدماتها لأول مرة في سيؤول في عام 2005، ومنذ ذلك الحين، بلغ متوسط ​​عامل الحمولة أكثر من 80%، مما يشير إلى المتانة التجارية الطويلة الأجل لرحلة طيران الإمارات.

لا يزال هناك طلب قوي للمسافرين في سوق الطيران في كوريا الجنوبية والإمارات، ومع ذلك، فإن خدمات طيران الإمارات من خلال شبكتها العالمية الفريدة توفر أكبر مساهماتها لكوريا الجنوبية حيث تقدم الناقلة رحلات عديدة إلى 79 وجهة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وهي خدمات لا توفرها أي شركة طيران أخرى.

وتوفر طيران الإمارات العديد من الرحلات الجوية عبر دبي من سيؤول إلى نقاط لا يوجد فيها رابط مباشر، وتعمل على 62 نقطة لا تخدمها مباشرة أي شركة طيران كورية جنوبية.