شكرا لقرائتكم خبر عن العوامل المتحكمة في أنشطة صناديق الاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



مارك جيلبرت *

أصبح إدراج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الاستثمار ذا أهمية قصوى لقطاع إدارة الصناديق، وسوف تلعب هذه الاعتبارات دوراً متزايداً في تخصيص الأصول بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقاً.

فقد كشفت دراسة أعدتها مجموعة «يو بي إس» المصرفية وشملت 600 صندوق لإدارة الأصول موزعة على 46 بلداً وتدير ما يزيد على 21 تريليون دولار أمريكي، حقائق لافتة حول أنماط تصور مديري الصناديق لدور تلك الاعتبارات في رسم استراتيجيات الاستثمار المستقبلية.

وقسمت الدراسة المشاركين إلى ثلاث فئات: «الفاعلون» وهم مستثمرون يأخذون في الاعتبار قضايا البيئة والحوكمة والمجتمع في استراتيجيات الاستثمار اليومية الخاصة بهم. «المتبنون» وهم الذين يخططون للقيام بذلك في المستقبل، في حين أن فئة «غير الفاعلين» لا تعتقد أن تلك الاعتبارات مهمة في رسم استراتيجيات الاستثمار.

واكتسبت الدراسة أهميتها من أن ثلثي المشاركين ليسوا موقعين على ميثاق الأمم المتحدة لمبادئ الاستثمار المسؤول. وهذا يعني أن ثقافة الاهتمام بالبيئة والمجتمع والحوكمة في قطاع الاستثمار العالمي أكبر مما يعتقد.

وجاء في الدراسة: «تم اختبار الفرضية القائلة بأن اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة تتجذر على نطاق أوسع بين مالكي الأصول بنسبة تفوق ما هو معتقد، وتبين نتيجة الإجابات أن ذلك صحيح تماماً».

من بين الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية والتي لم تنضم إلى ميثاق الأمم المتحدة، هناك حوالي 68٪ يطبقون بالفعل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بينما تعتزم نسبة 25٪ منهم القيام بذلك. وأشارت الدراسة إلى أن صندوق معاشات واحدة من الشركات في المملكة المتحدة اشتكى من أن الميثاق يزيد من أعباء العمل بلا طائل.

وقال مدير محفظة استثمارية في لندن إنه متردد في الاشتراك في ميثاق مبادئ الاستثمار المسؤول خشية أن يسفر تكرار المبادئ التوجيهية في المستقبل عن نتائج غير مرغوب بها أو يشكل تقييداً مفرطاً، ولكن بمجرد انضمام شركة ما إلى الميثاق، سوف يكون من الصعب تجارياً التخلي عنه.

وعزت ورقة بحثية أعدها اثنان من أساتذة القانون في الولايات المتحدة، عزوف نسبة كبيرة من المستثمرين الأمريكيين عن الانضمام إلى نادي الميثاق المذكور، إلى الخوف من تعريض مصالح عملائهم للخطر. وقد بلغت نسبة هؤلاء 11% مقارنة مع 3% على مستوى العالم.

وجاء في تقرير خبيري القانون ماكس شانسنباخ من جامعة نورث وسترن، وروبرت سيتكوف من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أنه من الناحية القانونية يجب على مديري الصناديق المؤتمنين على أموال الغير أن يأخذوا في الاعتبار مصالح المستفيدين من قرارات استثمار تصدر عنهم، وهذا من شأنه أن يمنع مدير الصندوق من السماح لعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة بتوجيه قرارات الاستثمار، بدافع من الاعتبارات الأخلاقية البحتة.

ومع ذلك، إذا كان المؤتمن مقتنعاً بأن اتباع فلسفة الاستثمار هذه ستولد عائدات أعلى، فعندها تتم الاستجابة للشرط القانوني تلقائياً. لكن الأستاذين يحذران من أن الأدلة على هذه الاستجابة لن تكون قاطعة. وهما يعتقدان أن الدراسات بالغت في تأثير عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة إيجابياً على عوائد الاستثمار تبعاً لدرجة المخاطر، وفشلت نتائجها الأكاديمية في تقدير حجم الأضرار ودرجات التذبذب.

وأثبتت مجموعة «يو بي إس» أن ثلث المشاركين في دراستها أكدوا على انتعاش العائدات نتيجة تبني عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في قراراتهم الاستثمارية.

لكن أكثر من نصف المشاركين في كل منطقة جغرافية شملتها الدراسة الاستقصائية كانوا مدفوعين بالتأثير الإيجابي المتوقع لـعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة على العائدات، والذي يمكن اعتباره الحافز الرئيسي، رغم أنه بعيد المنال في الوقت الحالي.

لكن على الطرف الآخر من المقياس هناك حافز أكثر أهمية. فقد وافق حوالي 82٪ من المشاركين من الشركات الأوروبية و 72٪ من المشاركين في الولايات المتحدة و 88٪ في آسيا على أن التعرض للمخاطر أكثر أهمية في تحديد مستويات العائد على الاستثمار بغض النظر عن الالتزام بميثاق الاستثمار المسؤول.

ورغم أن مشكلة تسخين الكوكب لا تزال ماثلة، ومعايير الحكم على التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية متبدلة وغير محكمة، إلا أن سرعة التزام قطاع إدارة الاستثمارات العالمي بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة تثبت أن تسخير رأس المال لتحقيق الصالح العام أمر ممكن.

* بلومبيرج