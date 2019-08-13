«إعمار» بين أقوى علامات الشركات العقارية في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

صنفت مؤسسة «براند فاينانس» البحثية العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية، شركة «إعمار» في القائمة التي أصدرتها حديثاً لأقوى العلامات التجارية لشركات الخدمات العقارية حول العالم للعام 2019، حيث أظهرت بيانات المؤسسة أن قيمة العلامة التجارية لإعمار التي احتلت المرتبة ال 14 عالمياً، بلغت 2.727 مليار دولار (أكثر من 10 مليارات درهم) في العام 2019، بنمو 2.0% من 2.674 مليار دولار في العام 2018، علاوة على أنها حافظت على تصنيف «+A» المتقدم، وهي الشركة الإقليمية الوحيدة التي ضمتها القائمة التي ضمت 25 شركة عالمية.

وأشار التقرير إلى أن شركة «إعمار العقارية» التي استأثرت بنحو 3% من قيمة العلامات التجارية لقطاع العقارات العالمي، ضمن الشركات التي يغطيها التقرير استطاعت ترسيخ مكانتها ضمن الشركات العقارية العالمية خلال السنوات الماضية، لتصبح العلامة العقارية الأولى على مستوى المنطقة ككل، فضلاً عن ظهورها المتكرر في العديد من التقارير التي أصدرتها المؤسسة خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت في المرتبة ال 11 في قائمة أقوى العلامات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط للعام الجاري 2019، وهو التصنيف الذي احتلت فيه مراتب متقدمة منذ العام 2011، إضافة إلى أنها جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً في قائمة أقوى العلامات التجارية لشركات الخدمات العقارية، حول العالم للعام 2018.

واستأثرت الصين ب 21 مركزاً من أصل 25، مع احتلالها المراكز ال 13 الأولى في القائمة، حيث تصدرت شركة «إيفرجراند» الصينية قائمة هذا العام كأقوى علامة تجارية بين شركات الخدمات العقارية العالمية، بقيمة تقدر ب 20.4 مليار دولار.