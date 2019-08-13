شكرا لقرائتكم خبر عن مناوشات سياسة مالية على بكين تجنبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

دانييل موس *

إطلاق العنان لبرامج التحفيز الكمي هو مجرد شرخ يؤكد أن الصين تدرك أن اقتصادها الأكبر حجماً والأكثر رسوخاً والأقل اعتماداً على الصادرات، موجود ليبقى. ومن المرجح أن تهبط أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى 5% في السنوات القليلة المقبلة.

قبل وقت طويل من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، كان البنك المركزي الصيني منشغلاً بلوحة تحكم معقدة حول متطلبات السياسة النقدية الداعمة للنمو.

في عام 2018، بدأ بنك الشعب الصيني في تقليص حجم الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، وهو يضخ السيولة بحذر في النظام المصرفي من أجل تشجيع الإقراض. وقد تبنت بكين أيضاً سياسة مالية جديدة قائمة على خفض الضرائب وإدخال مجموعة من التدابير التحفيزية لتشجيع المستهلكين.

وتوضح الإحباطات الناتجة عن الجهود السابقة أسباب توخي الصين الحذر. فآخر ما يريده المسؤولون هو تدفق السيولة الذي يؤدي إلى تضخم أسعار الأصول. وتهدف المرونة في السياسة المالية إلى تخفيف التباطؤ، وليس العكس. قليلون في بكين الذين يتطلعون اليوم إلى تكرار أيام المجد لمعدلات النمو المكونة من خانتين عشريتين، والتي سجلت في العقد الأول من القرن العشرين.

والآن بعد أن بات دور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محورياً في رسم السياسات المالية عالمياً، يبدو موقف الصين محافظاً جداً قياساً على غيره في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. فقد خفضت البنوك المركزية من مانيلا إلى موسكو أسعار الفائدة هذا العام؛ وألمح الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التخفيض.

ويبقى السؤال عما إذا كانت الصين سترد من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض. فمع توفر أدوات السياسة النقدية الفاعلة، يميل المسؤولون إلى عدم الاعتماد على معدلات أسعار الفائدة لمدة عام واحد في تعزيز النمو. لكن حتى مع وجود خيارات أخرى في متناول اليد، ستكون بكين ذكية في الالتزام بنهجها المدروس.

لا شك في أن إطلاق العنان لبرامج التحفيز الكمي هو مجرد شرخ يؤكد أن الصين تدرك أن اقتصادها الأكبر حجماً والأكثر رسوخاً والأقل اعتماداً على الصادرات، موجود ليبقى. ومن المرجح أن تهبط أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى 5% في السنوات القليلة المقبلة، مقارنة ب 6% و7% خلال السنوات الأولى من العقد الحالي. وقد سجل النمو الإجمالي المحلي في الربع الثاني زيادة بنسبة 6.2٪، وهو الأبطأ في ثلاثة عقود تقريباً. وهذا الهبوط التدريجي سوف يستمر في المدى المنظور.

تثير طريقة عرض الأرقام الصينية التي تراجعت من 15% عام 2007 إلى 6% حالياً، إحساساً خاطئاً بالفشل. وليس من الصعب أن ننسى أن حجم الطلب الهائل الذي عاصره الكثير من الناس في أيام الطفرة، نتج عن عملية إعادة التوازن، أي تركيز أقل على النمو السريع، وتنشيط إنفاق المستهلكين ومراقبة كم الديون.

لقد نجحت الصين في إنجاز ذلك كله، ومنحت الاقتصاد العالمي محفزات نمو متعددة، وزادت نصيبها من كعكة ذلك النمو. وبدأت علامات الخطر في الظهور من دون أن يأبه لها أحد في الاقتصادات المتقدمة التي كانت تلعق جراح الأزمة المالية العالمية. ولا تزال الصين تقاوم الرياح المعاكسة وتبعات تلك الأزمة التي كبحت النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، لكنها تركت الصين تنوء تحت جبال من الديون.

وبعد أن تخلف عن ركب نظيره الصيني، يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن للتفوق على بنك الشعب الصيني في درجة مرونة سياسته النقدية وفي برامج التحفيز الكمي. لا يوجد أدنى شك لدى معظم مراقبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك تخفيضين في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على قائمة الانتظار، مدفوعاً بما يقوله رئيسه جيروم باول، إنها رغبة في إطالة أمد التوسع الأمريكي. إن الخطر الرئيسي، الذي أدرك الاحتياطي الفيدرالي تبعاته خلال هذا النمو المستمر منذ 10 سنوات، لم تكن أسبابه مقتصرة على نقاط ضعف الاقتصاد الأمريكي فقط؛ بل أسهمت فيه المخاوف بشأن التجارة العالمية والمخاطر التي تهدد النمو العالمي.

وربما يعود الفضل في أي ارتداد في النشاط الاقتصادي العالمي إلى الاحتياطي الفيدرالي. ذلك أن الدولار لا يزال هو العملة العالمية المهيمنة. ومع ذلك، سيكون من الخطأ التغاضي عن الدور الناضج للبنك المركزي الصيني. فاهتمامات كلا المؤسستين واحدة، وتتمثل في طفرة نمو قوي تفيد الاقتصادين الصيني والأمريكي معاً.

وفي الظروف التي لا يمكن معها توفر بنك مركزي عالمي، يصبح توحيد جهود أكبر بنكين في العالم مطلوباً، ولا بد هنا من الإقرار بأن المركزي الصيني حقق السبق على هذا الصعيد.

* بلومبيرج