«ياس مول» يستضيف عروضاً ترفيهية وثقافية عالمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلن «ياس مول»، أكبر مركز للتسوّق والترفيه في أبوظبي، عن استضافة عروض ترفيهية وثقافية عالمية طوال أيام عيد الأضحى المبارك اعتباراً من 11 ولغاية 14 أغسطس 2019، وذلك احتفالاً بحلول العيد وتقديراً لرسالة التسامح التي يحملها هذا العام.
وسيضم الاحتفال العديد من عروض الفرق الاستعراضية الجوّالة، والفقرات الاحتفالية التي تعكس التقاليد والثقافات من مختلف أنحاء العالم.
وسيتمكن المقيمون والزائرون الذين يقصدون «ياس مول» للحصول على أفضل تجربة تسوّق وترفيه، وتناول طعام خارج المنزل، من مشاهدة عروض الفرق الجوّالة التي تمثل الصين وروسيا والبرازيل، واليابان وإسبانيا ومصر والإمارات، ومنها فرقة «العيالة» للفن الشعبي الإماراتي العريق، وسترتدي الفرق المشاركة أزياء تقليدية، وتقدم جملة من العروض الراقصة والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، وتثري الاحتفال بالعيد في «ياس مول» للعائلة والأصدقاء، وتقام العروض طوال أيام عيد الأضحى في ساحة «بيرل كورت»، وساحة «بالم كورت»، وساحة «تاون سكوير»، وفي ساحة «بوليفارد» في ياس مول.
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