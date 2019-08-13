«سامسونج» تطلق الحاسوب اللوحي «Galaxy Tab S6» الجديد

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أعلنت شركة «سامسونج للإلكترونيات» عن إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد «Galaxy Tab S6» المبتكر، والذي سيمكن المستخدمين من إنشاء المحتوى والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بتجربة ترفيهية وإنجاز أعمالهم أينما كانوا. تم تصميم هذا الجهاز خصيصاً للأشخاص الذين يحبون التعرف إلى كل ما هو جديد، حيث يتيح لهم«Galaxy Tab S6» تحقيق الإنجازات على نحو فريد.

وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة «سامسونج للإلكترونيات»: «تم ابتكار هذا الجهاز الجديد تلبية لاحتياجات المبدعين والمهنيين للحصول على حاسوب لوحي قادر على مواكبة تصوراتهم المتطورة على نحو مستمر. مشيراً إلى أن الجهاز متوفر للطلب المسبق في الإمارات حتى 22 أغسطس الجاري.

وتمثلت وظيفة قلم«S Pen» عند إطلاقه للمرة الأولى من قبل«سامسونج» كأداة لكتابة ورسم المحتوى، إلا أن الشركة طورت القلم على نحو ملاحظ ليصبح الأداة المثالية لتعزيز الابتكار والإنتاجية. يعزز القلم المطور فعالية الجهاز وقدرة المستخدمين على التحكم، بفضل الوظائف المبتكرة كميزة التحكم عن بعد المدمجة«BLE» ووظيفة إيمائية جديدة تسمى إجراءات«S Pen Air» وقدرات الشحن اللاسلكي. يتيح قلم«S Pen» للمستخدمين التقاط صور سيلفي وتصوير مقاطع فيديو.