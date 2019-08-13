تأثر رحلات «الإ مارات» و«الاتحاد» بسبب إيقاف عمليات مطار هونج كونج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأثرت بعض رحلات طيران الإمارات والاتحاد للطيران، من وإلى مطار هونج كونج الدولي، بسبب قيام السلطات في هونج كونج، أمس الاثنين، بإلغاء جميع الرحلات الجوية المقرر انطلاقها من أراضيها، بعدما احتل آلاف المتظاهرين صالة مطار هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

وأكدت «طيران الإمارات» أنه بسبب الاحتجاجات في مطار هونج كونج الدولي، تم إلغاء رحلات طيران الإمارات «EK 384/385» بين بانكوك وهونج كونج وبالعكس في 12 أغسطس. وسيتم تأجيل الرحلات الجوية «EK386، و EK387 وEK 381، وEK383».

وأشارت الناقلة إلى أنها تراقب الأوضاع عن كثب، وسيتم إشعار المسافرين إذا كان هناك أي تغييرات أخرى على عملياتنا. ويُنصح الركاب الذين يحملون تذاكر من هونج كونج إلى بانكوك/بانكوك إلى هونج كونج، بالاتصال بمكتب طيران الإمارات المحلي والتحقق من حالة رحلاتهم.

وأكدت الاتحاد للطيران أن رحلتها «EY833» من مطار هونج كونج الدولي (HKG) إلى أبوظبي الدولي (AUH)، تأخرت إلى حد كبير بسبب إلغاء جميع الرحلات المغادرة يوم الاثنين 12 أغسطس، 2019 من مطار هونج كونج الدولي، الذي صدر بتوجيهات من سلطات المطار وأعربت عن أسفها لأي إزعاج ناتج عن هذا التأخير.