683 مليون درهم أرباح 4 شركات في قطاع النقل بنمو 20%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

شهد قطاع النقل والشحن تطوراً في الأداء والكفاءة، وحققت 4 شركات تعمل في هذا القطاع مدرجة في أسواق المال في الدولة أرباحاً صافية مقدارها 682.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو بنسبة 19.92% مقارنة مع 569.2 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت «العربية للطيران» قائمة شركات قطاع النقل والشحن الأكثر ربحية محققة نمواً في أرباحها الصافية العائدة للمساهمين 47.12 % لتقفز إلى 337.71 مليون درهم، وجاءت شركة «أرامكس» في المرتبة الثانية ضمن هذا القائمة، رغم تراجع صافي أرباحها بنسبة 3.49% خلال الفترة إلى 233.27 مليون درهم. وارتفعت أرباح شركة طيران أبوظبي خلال الفترة 23.7% إلى 139.39 مليون درهم. لكن شركة الخليج للملاحة المتخصصة في عمليات النقل والشحن البحري واصلت تحقيق خسائر خلال فترة العام الحالي وزادت خسائرها 88.41% إلى 27.72 مليون درهم.

الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة العربية للطيران، قال إن الشركة سجلت أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي ومثل امتداداً للأداء المتميز الذي تحقق خلال الربع الأول من العام الحالي، وجاءت هذه النتائج القوية مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي انتهجتها الشركة، وإلى زيادة طلب المسافرين على خدمات الشركة. وقد تم نقل 5.82 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 12 %مقارنة بعدد المسافرين خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وقال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة «طيران أبوظبي»: على الرغم من التحديات والتقلبات العنيفة والمؤثرة التي يواجهها السوق في الوقت الراهن، إلا أن الحكمة والخبرة لمجلس الإدارة وطاقم الشركة الإداري فقد استطاعت الشركة الحفاظ على استقرار نموها والحفاظ على مركزها المالي، مؤكداً الثقة العالية بقدرة الشركة على البحث واستغلال أفضل للفرص ولتعزيز ودعم أرباحها خلال الفترة المقبلة.

وتأثر صافي ربح شركة «أرامكس» بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 16 الخاص بعقود الإيجار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي الأرباح، ولولا هذا التأثير السلبي لكان صافي الأرباح أظهر نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال بشار عبيد رئيس مجلس إدارة شركة «ارامكس»: إن الطلب على قطاع التجارة الإلكترونية المرتفع، عزز نمو عدد الشحنات التي تم التعامل معها خلال الربع الثاني، وسجلت الشركة أداءً متميزاً في مجال خدمات النقل السريع المحلي، فيما حققت خدمات النقل السريع الدولي معدلات نمو كبيرة، وتشكل هذه الإنجازات دليلاً على قوة العلامة التجارية لأرامكس والكفاءة العالية للخدمات والمكانة التنافسية المتنامية التي حققتها الشركة في الأسواق.

شركة الخليج للملاحة قالت: خلال النصف الأول من العام الحالي، قد تم توقيف ناقلة للبتروكيماويات لإجراء الصيانة الدورية اللازمة لمدة أطول من المتوقع، وبالتالي توقف عوائد تلك الناقلة خلال فترة الصيانة، كما واجهت الشركة زيادة في مخصص الاستهلاك والنفقات المالية عقب صفقة الاستحواذ التي قامت بها في الربع الأخير من 2018، بالإضافة إلى استهلاك النفقات المتعلقة بالصيانة الدورية اللازمة، مما أثر على صافي الأرباح. وقال سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مجلس إدارة الشركة يواصل العمل على إعادة هيكلة الشركة، وإن مجلس الإدارة وافق مؤخراً على عملية إعادة تمويل بعض ديون الشركة، الأمر الذي أدى إلى تحسين التدفق النقدي الحالي للشركة.