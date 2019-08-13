7.3 مليار درهم مبيعات «دبي الحرة» في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت السوق الحرة بدبي المرتبة العاشرة عالمياً في قائمة أفضل متاجر مبيعات مرافق السفر للعام 2019، وأكثرها تحقيقاً للعائدات بواقع 1.99 مليار دولار (7.3 مليار درهم) في العام 2018، في القائمة التي نشرتها مجلة «سي إي أو وورلد» العالمية، وغطت 25 من سلاسل المتاجر العالمية بمرافق السفر، حيث أظهر التقرير أن إجمالي مبيعات الشركات العشر الأولى في القائمة بلغ 48.22 مليار دولار في العام، وتصدرتها شركة «دوفراي» السويسرية التي تدير أكثر من 2200 منفذ في مرافق السفر العالمية، بعد أن سجلت إجمالي مبيعات بلغ 8.69 مليار دولار، تلتها كل من «لوت دوتي- فري» و«ذي شيلا دوتي- فري» ب 6.9 و 6.2 مليار دولار على التوالي.