شكرا لقرائتكم خبر عن «الأ سر المنتجة» تحقق عوائد تتجاوز 40 ملياراً في 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

بلغت مساهمة أنشطة «الأسر المعيشية» في الناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته 40.2 مليار درهم بحسب ما كشفته بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وارتفعت مساهمة الأسر «المنتجة» خلال العام الماضي 6% لتصل إلى 9 مليارات درهم وهي بذلك تسهم بما نسبته 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2018، في حين بلغت في 2017 8.5 مليار درهم، و 8 مليارات درهم في 2016، و7.5 مليار درهم في 2015، و 7.3 مليارات درهم في 2014.

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