شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الخضراء الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

حظيت الخطة بدعم واسع من قبل منظمات المجتمع المدني وعديد الأوساط التي تم تحشيدها دعماً لها، بما في ذلك قيام منظمة «سن رايز موفمنت» بتنظيم استعراض داخل مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لدفعها لتأييد الخطة.

في شهر فبراير الماضي، قدم عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس إدوارد جون ماركي، والنائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، المشروع الذي طالما انتظره المجتمع الدولي من الحزب الديمقراطي، باعتباره داعماً للمقاربات الدولية الرامية إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ ومن ضمنها اتفاق باريس لتغير المناخ لعام 2015، وهو عبارة عن مبادرة أطلق عليها مسمى «الصفقة الخضراء الجديدة».

وهي صفقة تجمع بين الطموحات البيئية والمناخية وبين أهداف العدالة الاجتماعية. وهي في الواقع عبارة عن خطة بالغة الطموح من حيث استهدافها تحويل الاقتصاد الأمريكي بهدف التعامل مع تحديين كبيرين يرقيان إلى مستوى الأزمة، هما اتساع فجوة اللامساواة وتغير المناخ. وهي تتضمن تخصيص موارد ضخمة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد قائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد مدفوع بالعمل الموجه نحو الطاقات النظيفة والحافظ للكرامة الإنسانية.

الجيل الجديد الصاعد داخل الحزب الديمقراطي، القادم من بيئات زاخرة بالأنشطة التي تحاكي الأجندات العالمية الرئيسية المستجدة، مثل اللامساواة والبيئة وتغير المناخ، يشكل قوة الدفع الرئيسية لهذه المبادرة التي تحاول بذكاء، استدعاء مبادرة شبيهة ناجحة في التاريخ الأمريكي والتلاقح معها، وهي هنا «الصفقة الجديدة» (New Deal

) التي أطلقها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، لمعالجة أزمة الكساد العظيم للفترة من 1933 إلى 1936، في صورة مراسيم رئاسية وقوانين شكلت أساساً لخطة وطنية ضخمة للاستثمار في البنية التحتية وبرامج التنمية الاجتماعية.

وبفحص الصفقة الخضراء الجديدة، سنجد أنها تجمع بين نهج روزفلت الاقتصادي، وبين أفكار البناء الاقتصادي الجديدة، مثل الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الموارد. وفي انتخابات الكونجرس النصفية الأخيرة (نوفمبر 2018) ظهر جناح داخل الحزب الديمقراطي مناصر لمبادرة «الصفقة الخضراء الجديدة» التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 2006 من قبل «فرقة عمل الصفقة الجديدة الخضراء»، كخطة لتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة 100%، بحلول عام 2030، من خلال استخدام ضريبة الكربون، وتأمين الوظائف، والتعليم الجامعي المجاني، والرعاية الصحية المجانية للفرد الواحد. وقد قام بعض الأحزاب والمنظمات بعد ذلك بإدراج «الصفقة الخضراء الجديدة» في برامجها، ومنها حزب الخضر، والحملات الانتخابية المحلية لعضو حزب الخضر، هوي هاوكينز، والحملات الانتخابية الرئاسية للمرشحة جيل ستاين زعيمة حزب الخضر في عامي 2012 و2016.

تهدف الخطة إلى الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2030، من خلال التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري وإحلال وقود الطاقات المتجددة محله، وإعادة تهيئة المنازل لتصبح صديقة للبيئة، والاستثمار في إعادة التشجير لامتصاص انبعاثات الكربون، وتطوير سكة حديد عالية السرعة للاستغناء عن النقل الجوي داخل الدولة.

وقد حظيت الخطة بدعم واسع من قبل منظمات المجتمع المدني وعديد الأوساط التي تم تحشيدها دعماً لها، بما في ذلك قيام منظمة «سن رايز موفمنت» بتنظيم استعراض داخل مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لدفعها لتأييد الخطة، وتقدم 600 منظمة في العاشر من يناير الماضي بخطاب إلى الكونجرس تعرب فيه عن دعمها لإقرار الخطة.

وفي السابع من فبراير الماضي، تقدم النائبان الديمقراطيان، إدوارد ماركي، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بمشروع قرار من 14 صفحة يدعو إلى «تعبئة وطنية لمدة 10 سنوات»، من أجل تحقيق الأهداف التالية: ضمان الحصول على وظيفة بأجر مستدام للأسرة، وإجازة عائلية وطبية كافية، وإجازات مدفوعة الأجر، وأمن تقاعدي لجميع الناس، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة والعالية الجودة لجميع الناس، وتوفير الإسكان الميسور والآمن والملائم، والتمكين من الحصول على المياه النظيفة والهواء النقي والغذاء الصحي بأسعار معقولة، وتوفير الموارد والتدريب والتعليم العالي الجودة، بما في ذلك التعليم العالي لجميع مواطني الولايات المتحدة، وتأمين 100% من الطلب على الطاقة من مصادر الطاقات النظيفة والمتجددة، واستهداف الانبعاثات الصفرية، وإصلاح البنية التحتية وتطويرها.. إلى آخره من الأهداف الكمية والنوعية التي تستهدفها الخطة.

وهذه خطة كما ترون أقرب إلى اليوتوبيا أو الحلم الذي يراود أصحابه على الرغم من استحالة مناله؛ ذلك أن القوى المناهضة لها، هي أقوى بكثير من مجموعة أعضاء الكونجرس (بغرفتيه النواب والشيوخ) المؤيدين للخطة، الصادقين منهم وغير الصادقين.

فالأغلبية داخل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، والسلطة القضائية، هي ضد الخطة، ناهيك عن كبريات الشركات والبنوك في وول ستريت، وكذلك معظم قطاعات الأعمال التي تنفق الملايين يومياً لحراس مصالحها.

في 26 مارس الماضي، على سبيل المثال، دبرت هذه الأغلبية، لمجموعة النواب الديمقراطيين المتحمسين للخطة، حيلة أوقعتها فيها؛ إذ دعا الجمهوريون في مجلس الشيوخ، إلى إجراء تصويت مبكر على القرار المتعلق بإقرار الخطة، من دون السماح بإجراء مناقشة أو الاستشهاد بخبراء حول الموضوع. فكان أن صوت ضد مشروع القرار 57 عضواً، بما في ذلك ثلاثة نواب ديمقراطيون، بينما صوت لصالح المشروع 43 عضواً. الرئيس دونالد ترامب هاجم «الصفقة الخضراء الجديدة»، وأشار إلى تغير المناخ باعتباره «خدعة».

* كاتب بحريني