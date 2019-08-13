النفط يتراجع بسبب توقعات بانخفاض الطلب والنزاع التجاري الأمريكي- الصيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58.40 دولار للبرميل متراجعة 13 سنتاً أو 0.2 في المئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 دولار للبرميل منخفضة 17 سنتاً أو 0.3 في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي مع تراجع برنت بأكثر من خمسة في المئة وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو اثنين في المئة.

وتسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني في هزة بأسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت نحو 20 في المئة من ذُروة عام 2019 بلغتها في إبريل/ نيسان.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي وتصاعد حدة النزاع التجاري تسببا في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.

وخفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

في غضون ذلك، أفاد مصدران مطلعان على بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الروسي ارتفع إلى 11.32 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول وحتى الثامن من أغسطس/ آب، مقارنة بمتوسط بلغ 11.15 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في يوليو/ تموز على تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات حتى مارس/ آذار 2020 لدعم أسعار الخام.

بدورها، قالت لوك أويل، ثاني أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، أمس الاثنين إن متوسط إنتاجها من الهيدروكربونات (النفط والغاز)، باستثناء مشروع غرب القرنة-2 في العراق، ارتفع 2.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام ليبلغ 2.352 مليون برميل يومياً.

وبلغ إجمالي إنتاج النفط، باستثناء المشروع، 42.6 مليون طن في النصف الأول بزيادة نسبتها 1.3 في المئة على أساس سنوي.

كما قالت الشركة إن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 17.4 مليار متر مكعب في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران بزيادة ثمانية في المئة على أساس سنوي. (رويترز)