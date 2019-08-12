شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً ليخترق مستوى 54.47 ويستقر فوقه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتداول بإيجابية وزيارة مناطق 57.33 على المدى القريب.

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