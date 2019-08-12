شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.1180 ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، ليبقى الاتجاه الصاعد المتوقع فعالاً للفترة القادمة، بانتظار تحقيق مزيد من المكاسب لزيارة مستويات 1.1350 ثم 1.1443 كمحطات رئيسية تالية.

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