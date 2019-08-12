شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.6830، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الرئيسية الهابطة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تتواجد عند 0.6700 وتمتد إلى 0.6625، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 0.6830.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط