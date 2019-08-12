شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية طفيفة الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 56.23 كمحطة رئيسية أولى، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 54.00 على المدى القريب، بينما يمثل الثبات دون 59.93 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.23 والمقاومة 59.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي