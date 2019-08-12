شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية بعد اختبار مستوى 54.47، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 51.61، مع التذكير بأهمية الثبات دون 54.47 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط