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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب داخل العلم المثلثي الصاعد، بانتظار اختراق مستوى 17.05 للحصول على حافز إيجابي يدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه باختراق 17.30 لتأكيد الاندفاع نحو 18.45، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق 16.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.65 والمقاومة 17.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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