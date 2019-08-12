شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الذهب من مستوى 1484.40 وارتد صعوداً بشكل سريع ليتحرك فوق حاجز 1500.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بقية اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1526.85، في حين يمثل الثبات فوق 1484.40 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1484.40 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد