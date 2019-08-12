شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ليختبر المقاومة المحورية 1.2080، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.2150 بشكل مباشر، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1930.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1930 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط