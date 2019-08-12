شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية الآن ليضغط على مستوى 1.1180، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية قد تجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض وكسر المستوى المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تأكيد الكسر سيحول المسار اللحظي نحو الانخفاض وزيارة مستوى 1.1100 كمحطة سلبية أولى.

وحتى الآن، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بشرط الثبات فوق 1.1180، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.1350 وتمتد إلى 1.1443.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1130 والمقاومة 1.1290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد