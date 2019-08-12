مسؤول بالشركة: أرامكو مستعدة للطرح العام

جدة - عمرو شويل قال مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو، إن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.

وقال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير خالد الدباغ في مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح “سنعلن (الطرح العام الأولي) بناء على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى في السوق”.