شكرا لقرائتكم انخفاض صافي دخل "أرامكو" 7 بلايين دولار في النصف الأول من 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الظهران – محمد الشهراني | منذ 10 ساعات في 12 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 12 أغسطس 2019 / 12:51

أعلنت "أرامكو السعودية" اليوم (الاثنين)، عن تحقيق صافي دخل 46.9 بليون دولار في النصف الأول من عام 2019، مقابل 53 بليوناً عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغت أرباح النصف الأول من العام الحالي قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 بليون دولار، مقابل 101.3 بليون للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 38 بليوناً، مقارنة في 35.6 بليون عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي 14.5 بليون، مقابل 16.5 بليون عن الفترة ذاتها من 2018.

وقال رئيس "أرامكو السعودية" كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، معلقًا على النتائج: "على رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2019، واصلنا تحقيق أرباحٍ وتدفقاتٍ نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي".

وأكد الناصر، أن الإفصاح عن نتائجنا المالية للمرة الأولى، في إطار إصدارها الأول من السندات الدولية بقيمة 12 بليون دولار، كان بمثابة "مرحلة فارقة" في تاريخ "أرامكو السعودية".

وأضاف الناصر: "الشركة أثبتت موثوقيتها من خلال تلبية 100 في المئة تقريباُ من احتياجات عملائها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 بلايين برميل في اليوم، واستناداً إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها أرامكو السعودية في قطاع التنقيب والإنتاج، فقد مضينا في تنفيذ استراتيجية النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، بما في ذلك عقد صفقات استحواذ، سواءً داخل المملكة أو في كبرى الأسواق العالمية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الصفقات في تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في الأسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيماويات، وتحقيق القيمة من التكامل، إضافة إلى تنويع أعمال الشركة".

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وتابع: "وقعنا اتفاق للاستحواذ على 70 في المئة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تُعد من بين أكبر الشركات لناحية الدخل في مجال البتروكيماويات على مستوى العالم، ما يُعد نقلة نوعية في تسريع النمو بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال تحقيق التكامل بين مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كلٍّ جزيءٍ تنتجه الشركة، كذلك توسعت الشركة في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وعززت جهودها في مجال الابتكار من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل النفط الخام إلى كيماويات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود الهيدروجيني".

وواصل: "يظل أداء الشركة في مجال البيئة والسلامة في طليعة النهج الذي تعمل به الشركة، إذ تفخر أرامكو السعودية على نحو خاص بإعلانها للمرة الأولى في تاريخها أن معدلات كثافة الكربون الناتج من أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة تصنف بين المستويات الأدنى عالميًا".

واختتم الناصر: "تتمتع أرامكو السعودية بملاءة مالية تمكنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل، وسنواصل المحافظة على قوة ومرونة مركزنا المالي مع استمرار نمو استثماراتنا".

يُذكر أن الشركة أتاحت الاطلاع على تقرير النتائج المالية للنصف الأول من عام 2019، عبر يارة الموقع الالكتروني: ww.saudiaramco.com/investors، فيما ستناقش نتائجها المالية والتشغيلية لنصف العام من خلال البث الإلكتروني الذي سيذاع على شبكة الإنترنت في الثاني عشر من آب (أغسطس) 2019 في الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، وسيكون البث الإلكتروني متاحاً على الرابط التالي: www.saudiaramco.com/investors.

"أرامكو السعودية" تحقق صافي دخل 46.9 بليون دولار في النصف الأول من عام 2019. (الحياة)