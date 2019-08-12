شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض بفعل استمرار القلق من الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بالإضافة إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات في هونج كونج.



ويخشى محللون من أن تؤدي التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج إلى اضطراب الأسواق المالية في هذه المنطقة بوجه عام.



واحتشد آلاف المحتجين في إحدى المنشآت التابعة لمطار هونج كونج دولي مما دفع السلطات إلى إلغاء كافة الرحلات سواء المغادة من المطار أو التي كان من المففترض وصولها إليه.

Advertisements



من ناحية اخرى، لم تكشف السلطات الأمريكية أو الصينية عن أي جديد يبعثث التفاؤل بالأسواق بشأن هدوء الحرب التجارية بين البلدين.



ولا تزال الإدارة الأمريكية في طريقها لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينيية بقيمة 300 مليار دولار ابتداءً من الأول من سبتمبر/أيلول وردت الصين بوقف شراء سلع زراعية من واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 224 نقطة) إلى 260673 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 7898 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 2896 نقطة.