شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض رغم تحذيرات بانخفاض الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم على الرغم من إطلاق الحكومة الصينيية تحذيرات بشأن انخفاض استهلاكها من هذه السلعة الزراعية في موسم 2019-2020.



وصرحت وزارة الزراعة الصينية في بيان إنها خفضت التوقعات بشأن استهلاكها للذرة في مسوم حصاد 2019-2020 بفعل تفشي حمى الخنازير الإفريقية في البلاد.



وأوضحت الوزارة أن استهلاك الصين للذرة حاليا أقل بمليوني طن عما كانت عليه التوقعات قبل شهرين عند 280 مليون طن.

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وأشارت الصين أن مساحاتها المزرروعة بالذرة انخفضت بنسبة 23.9% خلال مايو/أيار مقارنة بنفس الشهر عام 2018.



يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة حيث أوقفت بكين شراء سلع زراعية من واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 411.5 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 4117.7 دولار وأقل سعر عند 410.7 دولار.