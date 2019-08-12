شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف مكاسبها فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من أعلى مستوى فى 14 شهرا ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وشراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.98$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.94$،وسجلت الأعلى عند 17.00$ ، والأدنى عند 16.80$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة حوالي 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 17.23$ للأوقية.

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وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 4.8% ، مع صعود معظم الأصول الاستثمارية الآمنة، وطلب قوي من قبل مستثمري التجزئة.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، مع استمرار المخاوف حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتزايد احتمالات صعوبة توصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق تجاري خلال هذا العام.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ليست مستعدة فى الوقت الحالي لعقد صفقة تجارية مع الصين.