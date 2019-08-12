شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل مخاوف تجارية وسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية عل التوالي ،بعدما جدد هبوط اليوان الصيني مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،مع استمرار مخاوف الاضطرابات السياسية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، بعد هبوط واسع لقطاع البنوك فى إيطاليا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان يوم الاثنين عند 7.0211 يوانات لكل واحد دولار أمريكي ،وهو ما يتجاوز الحاجز النفسي عند 7 يوانات للجلسة الثالثة على التوالي.

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وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ليست مستعدة فى الوقت الحالي لعقد صفقة تجارية مع الصين.

ومن المقرر استئناف المحادثات التجارية فى واشنطن فى أوائل أيلول/سبتمبر المقبل بين مسؤولي أكبر اقتصادين فى العالم بعد سريان التعريفة الجمركية الجديدة بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 30 مليار$.

ويتابع المستثمرين عن كثب التطورات السياسية فى إيطاليا بعدما قدم نائب رئيس الوزراء "ماتيو سالفيني"و وزعيم حزب الرابطة اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.7% ،فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.2 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5%.