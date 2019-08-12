شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز قرب أعلى مستوى فى 6 سنوات مع تسارع طلب الأصول الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب مجددا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين أعلى مستويات 1,500$ للأونصة ، لتقترب من ملامسة أعلى مستوى فى ست سنوات ، مع تسارع طلب الأصول الآمنة عقب انخفاض اليوان الصيني ، وتحركات العملة الصينية تعتبر مؤشرا قويا حاليا على مدى تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,504.55$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,497.62$،وسجلت أعلى مستوي 1,506.34$ ، وأدنى مستوي 1,487.33$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,510.33$ للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.9% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي.

ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الضخم إلى تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين، وتسارع عمليات شراء الذهب كملاذ آمن، كما كان لاحتمالات قيام البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة، نصيبا قويا من تلك المكاسب.

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حدد بنك الشعب الصيني يوم الاثنين سعر مرجعي لليوان عند 7.0211 يوانات لكل واحد دولار ، فى ثالث جلسة على التوالي التي يحدد فيها البنك المركزي السعر عند مستوى أضف من الحاجز النفسي عند 7 يوانات لكل دولار.

وانخفض اليوان يوم الاثنين الماضي لدون 7 يوانات للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى تصنيف الصين كمتلاعب بالعملة ،وأدي إلى تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

واشتكت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مرارا من أن اليوان الأرخص يمنح الصين ميزة تجارية إذ يجعل المنتجات الصينية ذات تكلفة منخفضة بالمقارنة بالمنتجات الأمريكية.

وينفي بنك الشعب الصيني القيام بتخفيض قيمة العملة المحلية لمواجهة التعريفات الأمريكية ، وقال مستشار التجارية بالبيت الأبيض "بيتر نافارو" إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا أضعفت الصين عملتها لتحييد تأثير التعريفات.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 839.85 طن متري.