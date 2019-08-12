شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام بفعل التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ، بفعل التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي على النفط ، وسط المؤشرات المتزايدة لتباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بحلول الساعة 09:40بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.23$، بعدما سجل أعلى مستوي 54.42$ ،وأدنى مستوي 53.58$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 58.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.38$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 58.52$ ،وأدنى مستوي 57.90$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.7% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ إجراءات تدعم السوق وتوقف تدهور الأسعار.

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وفقدت أسعار النفط العالمية متوسط 1.8% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن العلامات المتزايدة لتباطؤ الاقتصاد العالمي ، وتصاعد الخلافات التجارية العالمية ،تسببت فى نمو الطلب العالمي على النفط بأقل وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

خفضت الوكالة الدولية ومقرها "باريس" توقعات نمو الطلب العالمي على النفط فى عامي 2019 و 2020 إلى 1.1 مليون و 1.3 مليون برميل يوميا على التوالي.

وقال بنك "جولدمان ساكس" يوم الأحد إن المخاوف تتزايد حيال احتمال حدوث ركود عالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتوقع ألا يتوصل أكبر اقتصادين فى العالم إلى اتفاق تجاري شامل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2020 .