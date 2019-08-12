شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف خسائره بفعل تباطؤ مستويات طلب أكبر عملة رقمية فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ، لتبتعد عن مستويات 12,000$ فى طريقها للتخلي عن مستويات 11,000$ ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم ، فى ظل الحاجة إلى حوافز إيجابية جديدة حتى تنتعش الأسعار مرة أخرى.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 243$ بما يعادل نسبة 2.1% إلى 11,284$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 11,527$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 11,551$.

حقق البتكوين عند انتهاء تعاملات الأحد ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 11,080$ لكل وحدة بتكوين.

وتمكنت العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" من تحقيق ارتفاعا بنسبة 4.9% على مدار الأسبوع المنقضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 3 مليار$ إلى إجمالي 296 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وخلال تعاملات السبت تخلى السوق مرة أخرى عن حاجز 300 مليار$ ، مع عودة التركيز على الجوانب الأساسية ،مع هدوء المخاوف حيال الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

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وتبتعد أسعار البتكوين حاليا عن مستويات 12,000$ ، فى طريقها للتخلي عن مستويات 11,000$ ، بفعل ضعف مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم ،والتي تحتاج فى الوقت الحالي إلى حوافر إيجابية جديدة حتى تنتعش مرة أخرى.

من ناحية أخرى ،وافقت حوالي 15 دولة بما فى ذلك دول مجموعة السبع الكبرى ، على إنشاء نظام جديدة لمشاركة البيانات الشخصية لمستخدمي العملة المشفرة ، بهدف مراقبة عمليات غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

ومن المرجح أن تقوم فرقة العمل المالي " منظمة عالمية تضم 30 دولة" بتصميم النظام والخروج بالتفاصيل الخاص بيه بحلول عام 2020.

وفقا لموقع شنغهاي نيوز ، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني " تشيانغ شون" إن عملة البنك الرقمية يمكننا الآن القول إنها أصبحت جاهزة ، فقد تم تطوير نموذج أولى يعتمد بنية سلسلة المفاتيح بنجاح بعد خمس سنوات من البحث.

وأضاف "شون" إن إصدار عملة رقمية باستخدام تكنولوجيا البلوكشين سيكون من الصعب تحقيقه فى بلد بحجم الصين لأن تجار التجزئة يحتاجون إلى أداء التزامن العالي.

وستعمل العملة الرقمية الصينية المحتملة على اعتماد نظام تشغيل لتلبية مستويين ، الأول الاقتصاد المعقد فى البلاد الذي يتميز بمساحة شاسعة وعدد كبير من السكان ،و الثاني البنوك التجارية فى البلاد ، وهو ما سيؤدي فى النهاية إلى تحسين إمكانية الوصول وتعزيز معدلات التبني بين الجمهور والابتكار بين الكيانات التجارية.

ومن المرجح استمرار بنك الشعب الصيني فى المضي قدما فى خطته لإصدار عملته الرقمية الوطنية ،ردا على عملة فيسبوك الأمريكية المحتملة "ليبرا" المقرر ظهورها خلال النصف الأول من العام المقبل.