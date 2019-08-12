شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى فى 31 شهرا بفعل ركود الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الجنيه الإسترليني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين أدنى مستوى فى 31 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، قبل أن يرتد نسبيا مع افتتاح تعاملات السوق الأوروبية ، يأتي مع استمرار مخاوف ركود الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ عام 2012 ،وهو الأمر الذي عزز من احتمالات قيام المركزي البريطاني بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2060$ من سعر الافتتاح 1.2048$ ،وسجل أعلى سعر 1.2066$ وأدنى سعر 1.2015$ الأدنى منذ 17 كانون الثاني/يناير 2017.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى المملكة المتحدة البريطانية.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم، فقدت العملة الملكية " الجنيه الإسترليني" نسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ أيار/مايو الماضي ، مع استمرار مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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أظهرت بيانات الجمعة انكماش مخرجات القطاعات الصناعية البريطانية خلال حزيران/يونيو ، وركود الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2012.

سجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكماشا بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني / 2019 ، بأسوأ من توقعات السوق نمو بمعدل 0.0% ،وسجل الربع الأول نموا بمعدل 0.5%.

عززت تلك البيانات مع المؤشرات القوية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من احتمالات قيام المركزي البريطاني بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.

من ناحية أخرى ، ذكرت صحيفة "تيلغراف" البريطاني أن نواب حزب العمال قد أمروا بإلغاء جميع الرحلات فى أوائل أيلول/سبتمبر المقبل ،حتى يكونوا جميعا على أهبة الاستعداد ، تحسبا لتقدم رئيس الحزب "جيرمي كوربين" بطلب لحجب الثقة عن حكومة " بوريس جونسون".