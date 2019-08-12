فساد البنك المركزي الإيراني.. هروب المتهم الرئيسي في القضية بعد نهب 160 مليون دولار

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

هرب المتهم الرئيسي في قضية فساد البنك المركزي الإيراني “قضية توزيع العملات الأجنبية” سالار أقاخاني، من البلاد، حسب ما أعلنته وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة إن “آقاخاني” متهم بتهريب عملات أجنبية تبلغ 160 مليون دولار، ودفع رشاوي وصلت قيمتها إلى 118 ألف دولار لمتهم الآخر ميثم خدايي، فضلًا عن اتهامه بدفع رشوة لرسول سجاد نائب البنك المركزي، عبارة عن سيارة رينو ثمنها 30 مليون تومان إيراني، وساعة أوميجا بمبلغ 32 مليون تومان إيراني، بالإضافة إلى تغطية نفقات سفريات سجاد الجوية هو وعائلته.

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وعمل “أقاخاني”، سمسار لبيع وشراء النقد الأجنبي، وتورط العديد من الشخصيات العاملة بالبنك وعلى رأسهم أحمد عراقجي، النائب السابق للبنك المركزي، والذي يحاكم غيابيًا في القضية.

يشار إلى أن الشرطة الإيرانية ألقت القبض على نائب رئيس البنك المركزي والمسؤول عن تداول النقد الأجنبي، لاتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي تزامنًا مع انطلاق العقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد طهران وانهيار قيمة الريال.

وكانت وكالة فارس، نشرت تقريرًا الأسبوع الماضي، قالت فيه إن “عراقجي” تعاون مع سماسرة عملات أجنبية بغرض تهريب عملات أجنبية إلى خارج إيران، فيما عقدت المحكمة الاقتصادية في طهران الخاصة بقضايا الفساد، أولى جلساتها، الأحد الماضي، واتهم 9 أشخاص في مناصب رفيعة، كنائب رئيس البنك المركزي، وصولا بصرافين بالبنك، وجه لهم تهم الإخلال بالنظام الاقتصادي عن طريق تهريب عملات أجنبية بمبالغ ضخمة.