ارتفاع جديد في أسعار الذهب ثانى أيام عيد الأضحى



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بقيمة جنيه واحد فقط ليسجل الذهب 685 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 685 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 782 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5480 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1507 دولار.

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