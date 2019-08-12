شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بسبب توقعات بانخفاض الطلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 مساءً, 12 أغسطس 2019 م المناطق - وكالات تراجعت أسعار النفط الخام اليوم وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وبلغ خام نفط برنت 58.40 دولار للبرميل متراجعة 13 سنتا أو 0.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 دولار للبرميل منخفضة 17 سنتا أو 0.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط بسبب توقعات بانخفاض الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.