استقرار سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين ليسجل 16.50 جنيها

أحمد أبوعقيل استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مختلف البنوك البنوك الحكومية والخاصة ليسجل 16.50 للشراء 16.60 جنيه للبيع. البنك المركزي سجل سعر الدولار في البنك المركزي 16.50للشراء 16.60 للبيع. بنك مصر سجل الدولار في بنك مصر اليوم نحو 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري Advertisements بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع. بنك HSBS بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع. بنك البركة بلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

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