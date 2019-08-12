الهند تشهد إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي لصالح أرامكو السعودية

جدة - عمرو شويل نيودلهي -الخليج 365:

قالت موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة ريلاينس إندستريز الهندية اليوم الاثنين إن الشركة بصدد بيع حصة نسبتها 20 بالمئة في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات إلى أرامكو السعودية في إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي في البلاد على الإطلاق.

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وقال أمباني في الاجتماع العام السنوي للشركة في مومباي العاصمة المالية للبلاد “هذا أكبر استثمار أجنبي في تاريخ

ريلاينس”.

وأضاف “وهو أيضا من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية على الإطلاق في الهند” مضيفا أن الصفقة تُقيم النشاط عند 75 مليار دولار شاملا الديون.

وقال أمباني إن الشراكة ستشمل جميع أصول التكرير والبتروكيماويات التابعة لريلاينس.