شكرا لقرائتكم خبر عن «فورد» تعتزم بناء مركزين لبحوث وتطوير المنتجات شرقي الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة «فورد موتور» إقامة مركز خاص بها لبحوث وتطوير المنتجات، ومركز للعمليات في نانجينج، حاضرة مقاطعة جيانجسو، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية، بحسب ما ذكرت وكالى (شينخوا).
وسيمثل المركزان تطويراً لمركز فورد للبحوث والهندسة، أحد أكبر تسعة مراكز لتطوير المنتجات تابعة للشركة حول العالم، والذي تم تأسيسه في نانجينج في عام 2007.
وقال أن نينج تشن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد الصين، إنه من المتوقع أن يقدم المركزان دعما شاملاً لاستراتيجية التسويق الخاصة بشركة فورد في الصين.
وكشفت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات عن خطة التحويل 2.0 لشركة فورد الصين في مسعى لتسريع إعادة هيكلة أعمالها وتعزيز تركيزها على السوق الصينية.
وستساعد الخطة فورد على إطلاق أكثر من 30 سيارة فورد ولينكولين جديدة مصنعة خصيصاً لزبائن صينيين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بينها أكثر من 10 ستكون سيارات كهربائية.
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