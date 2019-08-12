«أبوظبي الدولي» يستقبل أولى الرحلات من مطار الملك عبدالعزيز الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقبل مطار أبوظبي الدولي أمس، إحدى أولى الرحلات للخطوط الجوية العربية السعودية، التي انطلقت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مدينة جدة، ما يعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأقلعت الرحلة من مطار الملك عبدالعزيز يوم السبت 10 أغسطس في تمام الساعة 2:44 بالتوقيت المحلي، على متن طائرة من طراز «إيرباص إيه 320» المملوكة لشركة الخطوط الجوية السعودية، وهبطت في مطار أبوظبي الدولي في تمام الساعة 6:17 مساء بالتوقيت المحلي، وجرى استقبال الرحلة وفق إجراءات الترحيب التقليدية برشها بمدافع الماء، وذلك بحضور عدد من مسؤولي مطار أبوظبي الدولي.

وسيكون مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي تم افتتاحه ضمن المرحلة التجريبية عام 2019، قادراً على استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً، ويضم ما يزيد على 800 ألف متر مربع من الصالات المخصصة للمسافرين، وأكبر برج مراقبة في العالم بارتفاع 136 متراً، وستقوم شركة الخطوط السعودية بتسيير رحلة يومية من وإلى مطاري جدة وأبوظبي.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يسرنا الترحيب بالرحلة القادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مدينة جدة، والذي يُعتبر إنجازاً هندسياً استثنائياً، وتُحفة معمارية تخطف الأبصار، ونفخر بأن يكون مطار أبوظبي الدولي، إحدى الوجهات الأولى التي استقبلت الرحلات من المطار الجديد في مدينة جدة».

وأضاف تومبسون: «لطالما ارتبطت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة الجذور، كما تُعتبر مدينة أبوظبي إحدى أبرز الوجهات المفضلة للسياح السعوديين، الذين ينشدون الاستمتاع بعطلة قصيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف تومبسون: «يحظى الزوار السعوديون ممن يسافرون عبر أبوظبي إلى وجهات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، بفرصة الاستفادة من الإجراءات المتميزة، التي يقدمها مركز التخليص المسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يضمن للمسافرين إمكانية استكمال الإجراءات المتبعة على الحدود الأمريكية قبيل انطلاق رحلاتهم».