بسبب التقنيات الخبيثة.. 67 مليار رسالة إلكترونية مرفوضة خلال 3 أشهر

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أعلنت اليوم شركة مايم كاست، عن إطلاق تقريرها الأول بعنوان: تقرير استقصاء التهديدات: نسخة القرصنة الخبيثة 2019. يقدم التقرير تحليلاً فنياً للتهديدات الناشئة التي تعتبر محاولات لاختراق البيئة الآمنة لدى عملاء مايم كاست.

وفي التقرير، يبين باحثو مركز مايم كاست للتهديدات، الطرق والأساليب التي تتسم بها التهديدات الناشئة وحملات التهديدات النشطة وفئات التهديد الأساسية وحجمها، إلى جانب عرض أبرز القطاعات المستهدفة. ويقدم الباحثون كذلك أفكارهم حول كيفية التغير المحتمل في مشهد التهديدات خلال فترة 6 - 18 شهراً المقبلة بناء على الملاحظات التي وردت خلال تلك الفترة. تضمن التحليل موضوعين متقابلين: المهاجمون الذين يستخدمون إما: 1) الهجمات البسيطة السانحة أو 2) الهجمات المركّزة والمعقدة التي صممت لتترك أثراً ملموساً على المستهدف.

يغطي تقرير استقصاء التهديدات الفترة بين إبريل ويونيو 2019 ويستفيد من معالجة حوالي 160 مليار رسالة إلكترونية، تم رفض 67 ملياراً منها بسبب عرض تقنيات خبيثة للغاية. لوحظ ارتفاع ملموس في هجمات انتحال الشخصية التي استخدمت فيها الأساليب الأساسية المعروفة للهندسة الاجتماعية لاستهداف الأفراد بغرض تحقيق مكاسب مادية سهلة وسرعة. ومن المثير للاهتمام أن التقرير ذكر أن المهاجمين أصبحوا يغيرون أسلوب تعاملهم مع الضحية المستهدفة؛ بحيث يبدؤون بالبريد الإلكتروني أولًا، ثم ينتقلون إلى الرسائل النصية القصيرة التي تعتبر وسيلة اتصال أقل أمانًا. ومن ناحية أخرى، استخدمت مجموعة متزايدة من الهجمات المركّزة والمعقدة باستخدام التعتيم والطبقات وحزم البرمجيات الخبيثة. وجد الباحثون أن المهاجمين الذين يستخدمون هذه الأنواع من الهجمات يتعرفون إلى بيئة الأمن لدى الضحية المستهدفة أولاً ثم يطبقون عدداً من الأساليب التي تمكنهم من التحايل وتجنّب اكتشافهم.

ويبين التقرير استخدام «حصان طروادة» في 71% من الهجمات غير المخطط لها، وكان التعليم هو القطاع الأعلى استهدافاً، فيما يشكل الهجمات على قطاع الإدارة والاستشارات وقطاع التقنيات الحيوية حوالي 30% من إجمالي هجمات انتحال الشخصية.

كما يقدم التقرير أمثلة على التهديدات الناشئة وحملات التهديدات النشطة والفئات الأساسية للتهديدات وحجمها وأبرز القطاعات المستهدفة. لوحظ عدد كبير من الحملات باستخدام البرمجيات الخبيثة المعروفة، ومنها تلك التي استخدمت فيها برمجيات «إيموتيت» و«أدوين» و«جراند كراب». وكانت ملفات مايكروسوفت إكسل واحدة من أبرز أنواع الملفات شيوعاً لنشر الأنشطة الخبيثة، حيث رصدت في أكثر من 40% من التهديدات. أما الملفات المرتبطة ببرنامج مايكروسوفت وورد؛ فقد شوهدت في حوالي 15% من التهديدات.